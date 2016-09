Die Langohrziege Malenki aus dem Tierpark Berlin ist endlich Mutter geworden! Marc und Malina sind die beiden einzigen Jungtiere bei den indischen Langohrziegen in diesem Jahr. Umso wichtiger ist es, dass beide Ziegenkinder durchkommen. Doch Mama Malenki will nur Mädchen Malina ans Euter lassen. Sohn Marc braucht Hilfe! Auch bei den Langhälsen im Tierpark haben die Giraffen Andrea und Lotti jeweils ein Kind zur Welt gebracht: Max und Moritz heißen die zwei Knaben. Von Lausbubenstreichen ist hier aber noch keine Spur. Umso verspielter ist dagegen der knapp einjährige Elefantenbulle Dimas. Mittlerweile mit imposanten Stoßzähnen bestückt, beherrscht er die Anweisungen beim Training fast im Schlaf. Auch die elf Ferkel bei den Rotbunten Hausschweinen im Zoo sind mächtig gewachsen. Inzwischen ist es Mutter Stine zu viel, wenn alle bei ihr trinken wollen. Deshalb wurden die Ferkel von ihr getrennt. Abnabelungsprozesse freiwilliger Natur sind bei Familie Katta zu beobachten: Hier hat sich das Jungtier inzwischen vom Rücken der Mutter losgelöst. Beim eigenständigen Futterholen hapert es noch. Sonst alles beim Alten: Zickiges Weibchen jagt verängstigen Mann. Panda Bao Bao hat da ganz andere Sorgen, denn die sommerliche Hitze im Zoo Berlin macht dem alten chinesischen Bären zu schaffen. Bei den rund 130 Flamingos aus dem Tierpark sorgt die Sonne derweil für eine gute Stimmung beim Brüten. Um die rosafarbenen Vögel bei Brutlaune zu halten, gibt es zusätzlich genügend Futterpellets für den Magen und obendrein noch süßes Paprikapulver für den Farbstoff in den Federn. Außerdem: Neues vom sechs Wochen alten Kondor-Küken Maya aus dem Zoo. Ein unfreiwilliger Besuch von Reviertierpfleger Christian Aust im Orang-Utan-Gehege und Kienäppel mit Feigenmus für die Schimpansen. Ferner noch eine interessante Lektion darüber, dass Schildkröte nicht gleich Schildkröte ist.