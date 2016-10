Mainz am Fastnachtssamstag 1913: Während in den Straßen buntes Treiben herrscht, läuft in der Abenddämmerung ein junger Mann in Dragoneruniform in den Mainzer Dom. Er kniet vor dem Beichtstuhl des Domkapitulars Dr. Henrici nieder und murmelt die Anfangsworte des Bekenntnisses: "Ich armer sündiger Mensch ..." Dann bricht er jäh ab und sinkt in sich zusammen. Der entsetzte Domherr muss feststellen, dass der Fremde tot ist und in seinem Rücken ein fremdländischer Dolch steckt. Der Domkapitular verständigt den Arzt sowie den Oberstaatsanwalt Dr. Classen und den Kommissar Merzbecher. Was bei dem Toten auffällt: Die Leiche trägt eine grobe einfache Uniform, aber auffallend feine Unterwäsche, und das sonnenverbrannte Gesicht passt so gar nicht zu einem Soldaten aus dieser Gegend. Zur gleichen Zeit bereitet sich Adelbert Panezza auf seine Rolle als Fastnachtsprinz vor. Die Lage spitzt sich zu, als sich herausstellt, dass der Ermordete Panezzas unehelicher Sohn war. "Die Fastnachtsbeichte" ist die Verfilmung einer Erzählung von Carl Zuckmayer. Zu sehen ist unter anderem der junge Götz George.