Kevin und Scotty müssen sich eingestehen, dass es nicht so einfach sein wird, ihr Adoptivkind Olivia an das neue Umfeld zu gewöhnen. Die letzten Jahre scheinen sie sehr mitgenommen zu haben. Tommy ist in der alten Heimat und hat Rose mitgebracht, seine neue Lebensgefährtin. Doch die kommt nicht bei allen Familienmitgliedern gut an.