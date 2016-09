Barnabys Assistenten Troy winkt die Beförderung zum Inspektor. Bevor er sich entscheidet, stürzt ein historischer Tunnel während der Restaurierungsarbeiten ein. Unter allerlei historischen Knochen findet sich das Skelett eines kürzlich Verstorbenen. Barnaby untersucht den verdächtigen Todesfall. Troy verfolgt derweil Tom, einen geheimnisvollen Außenseiter, der in den Wäldern lebt. Tom ist mit einer Gruppe aggressiver Jugendlicher aneinandergeraten. Als einer der Teenager in einer Schlagfalle gefangen und erschossen wird, fällt der Verdacht sofort auf Tom. Zehn Folgen "Inspector Barnaby" werden samstags wiederholt. Lediglich die Folge "Der Club der toten Autoren" wird am Montag, 3. Oktober 2016, 15:50 Uhr, gesendet.