Auf dem Weg zu seiner Mutter hat Bruno mit seinem Oldtimer eine Panne, die sein Leben verändern wird. Sophie, die einstige Liebe seines Lebens, steht plötzlich vor ihm. Nach einer stürmischen Liebesnacht war sie damals spurlos verschwunden, und auch jetzt will sie nichts von dem jungen Automechaniker wissen, denn sie ist inzwischen mit einem anderen verlobt. Brunos Eltern Don und Theresa führen ein familieneigenes Hotel. Da Brunos ältere Schwester bei einer vom Vater finanzierten Trekkingreise tödlich verunglückt ist, soll nun er das Hotel übernehmen. Doch Don hat nicht nur durch eine Affäre mit einer jungen Hotelangestellten seine Ehe aufs Spiel gesetzt, auch ist er auf die betrügerischen Machenschaften des Fondsmanagers George Grand hereingefallen. Er hat das komplette gemeinsame Vermögen verloren. Auch wenn der Trennungsschmerz noch sehr tief sitzt, Theresa und Don müssen sich nun zusammenraufen, wenn sie ihr Vermögen wiederhaben wollen. Während Don und Theresa zusammen mit Eleonore Richardson, die ebenfalls um ihr Vermögen gebracht wurde, versuchen, George mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, lernt Bruno unfreiwillig Sophies Verlobten kennen: Seine Eltern und Eleonore haben ihn für die Überwachung von Grand ins Boot genommen. Entsetzt muss er dabei feststellen, dass die Hochzeit der beiden auch noch in "seinem" Hotel stattfinden soll. Auch wenn Bruno am Boden zerstört ist, zusammen mit seinen Eltern kämpft er um das Hotel und erhält überraschend Hilfe von seiner "großen Liebe".