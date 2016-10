Die Müllabfuhr streikt. Die Tonnen quellen über, und es stinkt erbärmlich. Fritz Fuchs weiß Abhilfe: einfach mal keinen Müll produzieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder? Niemals schafft Fritz das, wettet Nachbar Paschulke. Sieben ungewöhnliche Tage warten so auf Fritz: Was kann er überhaupt noch einkaufen, was passiert mit der Hundefutterdose, der leeren PET-Flasche und der kaputten Kaffeemaschine? Fritz wird kreativ. Er forscht und experimentiert und findet für alles eine Lösung. Doch am Ende scheint alles an einer weggeworfenen Socke zu scheitern.