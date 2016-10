Hund Keks hört in seinem Garten ein Meckern. Ist hier jemand schlecht gelaunt? Da trifft er auf Zacharias Ziege und der ist alles andere als mies drauf. Zacharias Ziege hat leckeres Gras entdeckt und sich den Bauch vollgeschlagen, doch jetzt will er nach Hause. Nur, wo war das noch gleich? Keks hilft mit seiner Schnüffelnase, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg. "Löwenzähnchen" ist ein Spross der Sendung "Löwenzahn" und bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Die Sendung spricht besonders Vorschulkinder an. Mit Hund Keks können sie die Natur erkunden. In jeder Folge begegnet der abenteuerlustige Hund vom Bauwagen neuen Tieren und findet neue Freunde. In "Löwenzähnchen" erzählen die Tiere von sich, wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Und zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingslied zum Mitmachen. Auch Hund Keks hat eine Stimme. Sprecher ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe.