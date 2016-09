Mum hängt seit Tagen im Schlafanzug im Bett rum. Sie braucht das manchmal, aber diesmal wird es einfach nicht besser und die Leonard-Männer machen sich langsam Sorgen. So sehr, dass Philip wieder ins Bett macht. Lockie versucht, wie Sarge positiv und vernünftig zu bleiben - auch was seine Trennung mit Vicky angeht. Doch irgendwann hat er genug von all der Vernunft.