Shary und Ralph stehen heute ganz schön unter (Luft-)Druck - und experimentieren damit. Sie zeigen unter anderem, wie man mit dessen Hilfe die Wand hochgehen kann und was passiert, wenn man bei niedrigem Luftdruck mit dem Strohhalm trinken will. Außerdem antworten sie auf folgende Fragen: Wie und warum halten Saugnäpfe? Saugnapfkraft hält viele Dinge an der Wand - vom Geschirrtuch bis zum mutigen Fernsehmoderator. Ganz ohne Kleber pappt der Saugnapf an glatten Oberflächen. Wie schafft er das und warum ist er eigentlich immer kreisrund? Warum zischen Lkws so, wenn sie an der Ampel halten? Warum steigt man von links auf ein Pferd? Warum läuft die Tinte aus dem Füllfederhalter nicht einfach raus? Was ist Flachs? - Warum läuft die Tinte aus dem Füllfederhalter nicht einfach raus?