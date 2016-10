Der Promiarzt Toni Bucher weiß, wie man Frauen umgarnt. Stets hat er eine neue Schönheit an seiner Seite, nur auf eine feste Beziehung will der Charmeur sich seit dem Tod seiner geliebten Frau nicht mehr einlassen. Mit seiner neuesten Eroberung bricht er zu einem Urlaub am Wolfgangsee auf. Dort angekommen, müssen die beiden jedoch feststellen, dass die gebuchte Ferienvilla versehentlich auch an die Kochbuchautorin Julia und deren Vater Arthur vermietet wurde. Mangels Alternativen beschließen die zwei ungleichen Paare, sich das Haus zu teilen. Es dauert nicht lange, bis es zu Reibereien kommt - und unerwartete amouröse Funken fliegen. Mitte 60 und kein bisschen weise: So ähnlich könnte man den Wiener Promiarzt Dr. Anton "Toni" Bucher beschreiben. Mit Witz und Charme bezirzt er die Damenwelt, an eine feste Beziehung jedoch ist für den lässigen Lebemann seit dem Tod seiner geliebten Frau nicht mehr zu denken. Alle paar Wochen hat er eine neue Schönheit an seiner Seite. Seine aktuelle Eroberung heißt Emma, ist bildhübsch, Amerikanerin und gerade einmal halb so alt wie er. Ein gemeinsamer Urlaub am Wolfgangsee soll der jungen Romanze, sehr zu Tonis Unbehagen, ein solides Fundament geben. Bei der Ankunft im gebuchten Feriendomizil erwartet die beiden jedoch eine unwillkommene Überraschung: Die idyllische Villa wurde versehentlich zwei Mal vermietet, an die Kochbuchautorin Julia und deren Vater, den rüstigen Pensionär Arthur. Die vier müssen sich das Feriendomizil teilen. Vor allem zwischen Toni und Julia lassen Reibereien nicht lange auf sich warten. Nur mit Mühe können Arthur und Emma die beiden Streithähne im Zaum halten. Während eines versöhnlichen Ausflugs zum See eilt das ungleiche Quartett einem verunglückten Wassersportler zur Hilfe: Der gut aussehende Alexander erweist sich als riesiger Fan von Julias Kochbüchern und beginnt, seinem Idol den Hof zu machen. Und siehe da - auf einmal wird Toni eifersüchtig.