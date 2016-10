Shary und Ralph: Auf die inneren Werte kommt es an: Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Willkommen bei Shary und Ralph im Labor-Studio! Die beiden gehen heute auf die Suche in ihrem Körperinneren. Und sie werden fündig: in ein paar einfachen Schritten machen sie Ralphs DNA sichtbar. Zwischendurch finden sie Zeit, einen ausführlichen Blick auf folgende Fragen zu werfen: Was ist Quarantäne? Leidet jemand an einer gefährlichen, ansteckenden Krankheit, muss er in Quarantäne. Das ist eine Schutzzone, die niemand verlassen oder ungeschützt betreten darf, damit niemand angesteckt wird. Aber wer hat die Quarantäne erfunden und warum? Und woher kommt das merkwürdige Wort? Shary und Ralph haben die Antwort. Wie kommen Schnecken in ihre Häuser? Warum schwitzt man, wenn man was Scharfes isst? Wie kommt das Wasser in die Kokosnuss? Wie leuchtet ein Knicklicht? "Wissen macht Ah!" im Internet: www.wissen-macht-ah.de - Warum schwitzt man, wenn man was Scharfes isst?