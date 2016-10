Die 28. Saison der FIM Superbike-Weltmeisterschaft neigt sich dem Ende zu: bevor es Mitte Oktober zum Saisonfinale nach Katar geht, steht die vorletzte der insgesamt 13 Rennstationen im französischen Burgund an. Auf dem 4.411 Kilometer langen Circuit de Nevers Magny-Cours kämpfen die Fahrer noch einmal um wichtige WM-Punkte. Die französische Rennstrecke wurde 1961 als Circuit Jean Behr eröffnet und war neben der Superbike-WM auch Austragungsort für Formel 1-Rennen und Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Eine Besonderheit des Circuits, der von manchen auch als "Retortenkurs" bezeichnet wird, ist, dass einige der insgesamt 17 Kurven nach anderen berühmten Rennstrecken benannt wurden, wie Estoril, Imola, Adelaide und auch Nürnburg. Im Vorjahr konnten Lokalmatador Sylvain Guintoli und der italiensche Fahrer Marco Melandri je eins der beiden Rennen für sich entscheiden. Guintoli konnte nach einem spannenden Showdown auch die Gesamtweltmeisterschaft für sich entscheiden, die er mit nur 6 Punkten Vorsprung vor dem Briten Tom Sykes gewann. In dieser Saison ist die WM-Spitze fest in britischer Hand: Kawasaki-Pilot Jonathan Rea liefert mit 144 Punkten Vorsprung vor Landsmann Chaz Davies bereits am 10. Rennwochenende den Vorentscheid und dürfte kaum mehr einzuholen sein. - 2. Rennen (11. von 13 Saisonstationen)