Piwi ist ratlos, seine A-Probe beim Dopingtest für das Tennisturnier war positiv. Verzweifelt bittet er Lisa um Hilfe und absolute Verschwiegenheit. Während er seine Unschuld beteuert, erzählt Piwi Lisa von seinen starken Rückenschmerzen und von dem Medikament, das er einnimmt. Ohne Piwis Wissen prüft Michael Lisa zuliebe das Präparat im Krankenhaus. Außerdem drängt er Piwi zu einer sofortigen Untersuchung, die seinen schrecklichen Verdacht bestätigt. Ein Tumor, der auf die Nerven im Rückenmark drückt, ist für die Schmerzen verantwortlich. Allein eine sofortige Operation könnte die Chancen auf eine vollständige Genesung erhöhen, allerdings auch das Risiko einer Lähmung. Aus Angst, im Rollstuhl zu landen, verweigert Piwi seine Zustimmung. Stattdessen will er zurück in die USA. Als seine B-Probe ebenfalls positiv ausfällt und ihm das Aus seiner Tenniskarriere droht, verliert er jegliche Hoffnung. Währenddessen schreiten die Renovierungsarbeiten in Annas Kanzlei voran. Zum Leidwesen von Dr. Kleist beeinträchtigt der ohrenbetäubende Lärm den Praxisbetrieb und der Feinstaub stellt eine potentielle Gefahr für die Patienten dar. Christian ist verärgert und Anna die Situation furchtbar unangenehm. Als Wiedergutmachung besteht Christian auf eine Einladung zum Eisessen. Im Café läuft den beiden zufällig Clara über den Weg, die von Annas Anwesenheit nicht sonderlich begeistert ist. Auf dem Rückweg in die Praxis muss Christian bei Frau Wegert, die auf der Straße wegen eines Wadenkrampfes zusammenbricht, erste Hilfe leisten. Nur unter Protest lässt sie sich von Christian untersuchen, da sie gerade auf dem Weg zum 90. Geburtstag ihrer Mutter ist. Nachdem sie auch noch einen Schwindelanfall erleidet, veranlasst Christian umgehend die Einlieferung ins Krankenhaus.