Mielitzer sieht seine Chancen bei Sydney steigen. Bester Laune zeigt er sogar Verständnis, als Patrick eine wichtige Verabredung wegen seiner Verpflichtungen bei der Feuerwehr absagen muss. Doch der Frieden hat ein Ende, als Patrick das Hotel seines Vaters aus Brandschutzgründen vorübergehend schließen lassen will. Mielitzer ist außer sich - Sydney hat Mathis erneut mit Tina beobachtet und glaubt, dass die beiden wieder zusammen sind. Als Mathis eine Aussprache sucht, sagt sich Sydney endgültig von ihm los. Sie will endlich wieder nach vorne blicken können. Dennis bringt nicht den Mut auf, vor Mathis seine Rückenschmerzen einzugestehen. Auch vor Edda und Ben kann er seine Schmerzen geheim halten. Dennis betäubt sich, indem er unkontrolliert verschiedene Schmerzmittel einwirft ... Vicky entwickelt plötzlich soziales Engagement und hilft Eliane bei einer Spendenaktion für die Favela-Schule. Selbstlose Gründe hat Vicky allerdings nicht, sie will damit bei Thomas punkten.