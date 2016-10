Erster Auftritt der Lego-Figuren in Spielfilmlänge: Emmet ist einfacher Bauarbeiter, der dienstbeflissen und manchmal etwas überkorrekt seiner Arbeit nachgeht. Durch ein Missverständnis wird Emmet für einen großen Baumeister gehalten, was sein bisheriges Leben gehörig aus der gewohnten Bahn wirft: Er soll nämlich der Erwählte sein, der die Welt vor einem bösartigen Tyrannen und seinem Plan, das Universum zusammenzukleben, bewahrt. Das streng nach Bauanleitung verlaufende Plastik-Leben von Spielzeug-Bauarbeiter Emmet Brickowski gerät aus seinen rechtwinkligen Bahnen, als er eines Tages zufällig den sagenumwobenen "Stein des Widerstands" findet: Am Fundort begegnet er der Rebellin Wyldstyle, die in ihm den in einer alten Prophezeiung angekündigten "Meisterbauer" sieht. Zusammen reisen sie in fremde Paralleluniversen, um sich den finsteren Machenschaften des totalitären Präsidenten Business entgegenzustellen. Als "der Auserwählte" kann nur Emmet ihn von seinem folgenschweren Plan abbringen: Denn der Machthaber, der einst Mauern zwischen den verschiedenen Baustein-Welten errichten ließ, will mithilfe seiner Klebstoff-Geheimwaffe die Bewegungsfreiheit aller Bewohner massiv einschränken ...