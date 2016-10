Die telepathisch begabte Cassandra will gegen Unrecht, Gewalt und Selbstjustiz kämpfen – und in der Superstadt Megacity One gibt es viel zu tun. Sie darf sich als Nachwuchskraft zu den so genannten Judges gesellen, einer mit umfassenden Rechten ausgestatteten Gruppe von Gesetzeshütern. In dem wenig gesprächigen Dredd findet sie einen Lehrmeister – und gerät zusammen mit ihm in eine höchst brenzlige Situation in einem Hochhaus.