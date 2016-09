Turnierreiterin Nina und Filmstar Niklas sind glücklich ohne Trauschein. Durch einen Irrtum denkt die Verwandtschaft, die beiden hätten sich verlobt. Ninas Mutter stürzt sich sofort in Hochzeitsvorbereitungen. Nina, die sich beim nächsten Turnier für die Olympiade qualifizieren will, wird von den Ereignissen überrumpelt. Noch aufwühlender ist für Nina, dass sie unerwartet ihre große Jugendliebe Hugo auf dem Turnier trifft und sie sich spontan wieder zu ihm hingezogen fühlt. Die talentierte Turnierreiterin Nina Becker stammt aus einer großbürgerlichen Familie und liebt den Reitsport: Mit großem Ehrgeiz bereitet sie sich auf ihre Olympia-Qualifikation vor. Niklas Tremsaal, der aufstrebende Kinoschauspieler, hasst Pferde und jettet die meiste Zeit von einem Drehort zum nächsten. Doch Gegensätze ziehen sich an, und so sind die beiden nun schon seit einem Jahr ein Paar. Ans Heiraten haben sie bislang keinen Gedanken verschwendet - bis die vorlaute kleine Nichte India billigen Plastikschmuck an Ninas Finger mit einem Verlobungsring verwechselt. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich das Gerücht von der romantischen Liebeshochzeit zwischen der Reiterin und dem Kinostar. Die Klatschpresse überschlägt sich, und Ninas Mutter Alexandra stürzt sich mit Feuereifer in die Vorbereitungen für das glamouröse Fest. Von dieser überraschenden Entwicklung wird Nina glatt überrollt - zumal Niklas gar nicht daran denkt, den Irrtum aufzuklären. Was Nina in diesem Trubel aber noch mehr aufwühlt, ist das unerwartete Wiedersehen mit ihrer großen Jugendliebe Hugo, der ebenfalls Turnierreiter ist und für Deutschland an der internationalen Spitze reitet. Während der Vorbereitungen für einen wegweisenden Wettkampf steht Hugo ihr mit Rat und Tat zur Seite, derweil Niklas längst wieder zu Dreharbeiten nach Italien abgedüst ist. Als der Hochzeitstermin immer näher rückt, wird Nina allmählich nervös ...