Bei der FIA European Truck Racing Championship 2016 treten die besten Lastwagen-Rennfahrer in speziell vorbereiteten Wettbewerbs-Lastkraftwagen gegeneinander an. Dabei geht es rasant und PS-stark zur Sache spektakuläre Motorsport-Action ist garantiert. Mittlerweile gehört Truck-Racing zu den populärsten Rennserien Europas. SPORT1 zeigt heute die Highlights der drei Saisonstationen in Budapest, Most und Zolder. - Highlights Budapest/Ungarn, Most/Tschechische Republik und Zolder/Belgien