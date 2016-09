"Spiel für dein Land - Das grösste Quiz Europas" ist ein unterhaltsamer und informativer Dreiländerwettkampf. Stars aus der Schweiz, Deutschland und Österreich messen sich in spannenden Wissenswettbewerben und Spielen. Gastgeber und Spielleiter ist Jörg Pilawa. Eine Neuerung in der zweiten Staffel der Spielshow ist, dass pro Land jeweils drei prominente Kandidaten ins Rennen geschickt werden und die Show nun in zwei Halbzeiten geteilt ist, die jeweils mit einer Entscheidungsrunde enden - in jeder Halbzeit steht dem Teamkapitän ein anderer prominenter Mitspieler zur Seite. Ob der jeweilige Teamkapitän das große Finale allein oder mit Unterstützung bestreiten darf, entscheidet sich am Ende der beiden Halbzeiten, denn das Siegerland jeder Entscheidungsrunde nimmt eine Mitspielerin oder einen Mitspieler mit ins Showfinale. Die erste Sendung der zweiten Staffel "Spiel für dein Land - Das grösste Quiz Europas" zeigen SRF 1, ORF eins und das Erste am Samstag, 1. Oktober 2016. Die prominenten Kandidaten der Liveshow: Für die Schweiz: Christa Rigozzi, Beni Thurnheer und DJ BoBo (Teamkapitän) Für Österreich: Mirjam Weichselbraun (Teamkapitänin), Thomas Stipsits und Dietrich Siegl Für Deutschland: Jürgen von der Lippe (Teamkapitän), Steffen Henssler und Cordula Stratmann Auch in der vierten Sendung wird ein Geldgewinn unter den App-Mitspielern aufgeteilt, die im Fernsehpublikum des Gewinnerlandes mitspielen. Zuschauerinnen und Zuschauer können ihr Quizwissen unter Beweis stellen und für die Schweiz mitspielen auf www.spielfuerdeinland.ch, www.spielfuerdeinland.de, www.spielfuerdeinland.at. Die App "Spiel für dein Land" steht kostenlos für alle Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer in der Schweiz, Deutschland und Österreich zum Download in den App-Stores und Google-Play-Stores bereit.