Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser namens Friedhelm der Fesche (Matthias Brandt). Er hielt so ungeheuer viel auf neue Kleider, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Eines Tages kamen zwei Betrüger, die gaben sich für Weber aus. Sie erklärten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu weben verstünden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, für jeden Menschen unsichtbar zu sein, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Die Erzählung wird gelegentlich als Beispiel angeführt, um Leichtgläubigkeit und die unkritische Akzeptanz angeblicher Autoritäten und Experten zu kritisieren - vergleichbar mit "Kleider machen Leute". Aus Furcht um seine Stellung und seinen Ruf spricht wider besseres Wissen niemand, nicht einmal der treueste Minister des Kaisers, die offensichtliche Wahrheit aus; Verfilmung des bekannten Märchens von Hans Christian Andersen mit Matthias Brandt und Sergey Moya in den Hauptrollen.