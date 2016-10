New Girl Heute | ORF 1 | 05:30 - 06:00 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Jess und Nick wollen den nächsten Schritt zusammen gehen und ab sofort zusammen wohnen – in einem gemeinsamen Zimmer. Doch schon schnell merken sie, dass es etwas anderes ist, ohne Rückzugsmöglichkeit zu leben. Und so manche Unart des anderen wird schneller offensichtlich als erhofft. Untertitel: Ich mag dein Nachthemd Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Jay Chandrasekhar Folge: 18 FSK: 12 Schauspieler: Jess Zooey Deschanel Nick Miller Jake Johnson Schmidt Max Greenfield Winston Bishop Lamorne Morris Cece Hannah Simone Coach Damon Wayans jr.