Schlüssige Beweise haben Sonjas Mann Thomas in U-Haft wandern lassen. Vor vielen Jahren soll er nach einem heftigen Streit eine lästige Verehrerin getötet haben. Der Zeuge ist ein entlassener Mitarbeiter, der sich womöglich rächen wollte. Für Sonja Grund genug, weiter an der Unschuld ihres Mannes festzuhalten und um seine Freilassung zu kämpfen. Als komplex entpuppt sich auch ein zweiter Mord, mit dem Sonjas Dienststelle befasst wird. Das Opfer, ein Heurigenwirt, war in der Gegend nicht sehr beliebt.