Diesmal bei "erLesen" zu Gast: Schauspieler Philipp Hochmair, Schriftstellerin Judith Taschler und Autorin Ela Angerer. Philipp Hochmair zählt zu den momentan wohl gefragtesten Schauspielern Österreichs. Mit seinen Soloprojekten "Goethes Werther!" und "Jedermann reloaded" tourt er durch Europa, auf der Kinoleinwand kann er mit zwei Neustarts aufwarten und auch die Dreharbeiten für die nächste Staffel der "Vorstadtweiber" haben bereits begonnen. Und obwohl es bestimmt genug weitere Anfragen für Kino und TV gäbe, das Theater aufgeben könnte er niemals. Weiters zu Gast, die in Innsbruck lebende Erfolgsschriftstellerin Judith Taschler. Inspiration für ihren soeben erschienenen Roman "bleiben" schöpfte sie aus eigener Erfahrung. Ein Freund erkrankte in jungem Alter an Krebs und musste sich dem Kampf geschlagen geben. Er würde schon noch gerne bleiben, sagte er. Doch wie würde der Einzelne damit umgehen, wenn falsch getroffene Entscheidungen Schuld an seinem Schicksal wären? Auch die Fotografin und Schriftstellerin Ela Angerer befasst sich in ihrem neuen Roman "Und die Nacht prahlt mit Kometen" mit falsch getroffenen Entscheidungen. Wie einer Liebe zu verfallen, die mehr Schmerz bereitet als Zärtlichkeit bringt.