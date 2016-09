Der große Länderwettstreit zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Mitraten und Staunen! Jörg Pilawa präsentiert in seiner Eurovisionsshow live aus Berlin überraschende Fragen, spannende Menschen und unglaubliche Geschichten aus den drei Nachbar-Ländern. Jedes Land schickt eine prominente Quiz-"Nationalmannschaft" ins Rennen - jeweils drei Stars kämpfen um die Ehre für ihr Heimatland und um 50.000 Euro für die Zuschauer. Erneut können in diesem größten Quiz Europas alle Zuschauer mit der "Spiel für Dein Land"-App ihre Stars in Berlin unterstützen und die Quiz-Fragen beantworten. Die Ergebnisse der Zuschauer fließen in die Gesamtwertung ein. Für Deutschland geht u. a. Jürgen von der Lippe als Kapitän der deutschen Quiz-"Nationalmannschaft" an den Start. Weitere Gäste: DJ Bobo u. a. "Spiel für Dein Land" erreichte bei der Premiere am 31. Oktober 2015 mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in den drei Ländern. Über 200.000 Zuschauer spielten während der Show live über die App mit. Bei den bisherigen drei Wettkämpfen hat zweimal das deutsche Team gewonnen, einmal das Team aus der Schweiz. Die Eurovisionsshow wurde gemeinsam vom NDR, Bayerischen Rundfunk, vom ORF und dem Schweizer Fernsehen entwickelt.