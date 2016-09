Nach der erfolgreichen Premiere in der Vorsaison ist die TCR International Series auch in diesem Jahr rund um den Globus unterwegs. Dabei gehen kostengünstige Tourenwagen der TCR-Kategorie wie beispielsweise der Seat Leon, der Volkswagen Golf Gti oder der Opel Astra an den Start. Insgesamt werden in der Debüt-Saison elf Wochenenden mit je zwei Rennen in Europa, Asien und Südamerika absolviert. Im September gastiert die TCR International Series dabei auch an der Marina Bay in Singapur.