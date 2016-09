The Green Mile Heute | RTL 2 | 20:15 - 00:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt John Coffey (Michael C. Duncan) landet 1935 in der Todeszelle. Er soll zwei Mädchen ermordet haben. Wärter Paul Edgecomb (Tom Hanks) zweifelt, weil Coffey gütig ist und Kräfte besitzt, die Gott nur einem Engel schenken würde. Laufzeit: 225 Minuten Genre: Drama, USA 1999 Schauspieler: Paul Edgecombe Tom Hanks John Coffey Michael Clarke Duncan Brutus 'Brutal' Howell David Morse Janice Edgecombe Bonnie Hunt Gefängnisdirektor Hal Moores James Cromwell Eduard Delacroix Michael Jeter Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets