Lie to me Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Der gemeingefährliche Manny Trillo sitzt schon lange im Gefängnis. Da Regierungsstellen mit dem Gedanken spielen, ihn vorzeitig zu entlassen, ist nun die Expertise von Dr. Cal Lightman gefragt. Hat sich Trillo in Haft wirklich gebessert? Untertitel: Entfesselt Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2009 Regie: Daniel Sackheim Folge: 5 FSK: 12 Schauspieler: Dr. Cal Lightman Tim Roth Dr. Gillian Foster Kelli Williams Eli Loker Brendan Hines Ria Torres Monica Raymund Manny Trillo Paul Calderon Holly Sando Deirdre Lovejoy