Lie to me Heute | Super RTL | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Zwei junge Frauen indischer Abstammung wählen kurz hintereinander den Freitod. Cal ist an der Untersuchung der Selbstmorde beteiligt und findet bald eine Verbindung zwischen den Fällen... Untertitel: Herz aus Stein Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2009 Regie: Daniel Sackheim Folge: 8 Schauspieler: Dr. Cal Lightman Tim Roth Dr. Gillian Foster Kelli Williams Eli Loker Brendan Hines Ria Torres Monica Raymund Joseph Hollin Daniel Benzali Gail Megan Dodds Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets