Die evangelischen Stadtmissionen in Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg sind nur einige von vielen in ganz Deutschland. Allen gemein ist das Ziel, Menschen in Not zu helfen. Viele Projekte könnten ohne ehrenamtliches Engagement nicht existieren. Nina Petrovic-Foto moderiert diese Sendung, die sich ganz um das Engagement von Ehrenamtlichen dreht.