In Bremen trifft Auke Hulst den Binnenschiffer Arnold. Auf dessen 85-Meter-Frachtschiff "Anton" geht es weiter Richtung Odessa. Weseraufwärts gefangen zwischen den Ufern. 15 Stunden Leben als Binnenschiffer. Doch auch das: Fußball und Zen. Für einen Moment verschwindet die Zeit. Am Wasserkreuz Minden die nächste Mitfahrgelegenheit Richtung Osten. Auke ist Gast auf einem kanadischen Schiff, besucht zwei Glastürme, in denen Neuwagen auftauchen, wie Schokoriegel im Süßigkeitenautomat. Und er sucht eine unsichtbare Grenze. Früher der Eiserne Vorhang - heute eine idyllische Uferlandschaft.