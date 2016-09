Stefan Mahlburg ist Anfänger in Sachen Bierbrauen. Trotzdem hat er vor einem Jahr den Hobbybrauer-Wettbewerb einer Stralsunder Brauerei haushoch gewonnen: mit seinem tiefschwarzen, starken "Imperial Stout". Seine Konkurrenten kamen immerhin aus ganz Deutschland. Jetzt im September will er die Bayern aufmischen. Dafür hat er "Grätzer Rauchbier" angesetzt, eine ganz alte Biersorte, die hierzulande gar keiner mehr kennt. Stefan Mahlburg ist hauptberuflich Richter am Rostocker Sozialgericht. Mit seiner Frau wohnt der 49-Jährige in Augustenruh, einem kleinen Dorf bei Güstrow. Seine beiden Söhne sind erwachsen und längst aus dem Haus. Die Mahlburgs wohnen in einem alten Gutshaus, das sie zusammen mit drei anderen Familien vor 20 Jahren gekauft und saniert haben. Mindestens einmal im Monat packt Stefan Mahlburg seinen Braukessel aus und braut sein eigenes Bier. Eine aufwändige Angelegenheit. Schroten, maischen, kochen, immer wieder umrühren, läutern, acht bis zehn Stunden dauert die Prozedur. Vor allem muss die Temperatur stimmen, sagt er, der Sud darf nicht zu heiß und nicht zu kalt werden. Da muss er immer neben dem Kessel stehen, kontrollieren, die Temperatur regeln. Sein erstes Brau-Set hat Stefan Mahlburg von seiner Frau und seinen Söhnen zu Weihnachten bekommen, weil er Bier mag. Es war eine kleine Anlage, um 25 Liter Bier zu brauen. Für den großen Wettbewerb in Bayern hat er aufgerüstet. Jetzt braut Stefan Mahlburg mit seiner neuen 60-Liter-Edelstahl-Brauanlage. Übrigens hat er nur eine Chance. Hat er den Sud erst einmal angesetzt, muss er warten und hoffen, dass das Bier am Ende auch gelingt. Denn eine Kostprobe kann Hobbybrauer Mahlburg erst mehrere Wochen nach dem Abfüllen, nämlich erst nach der Gärung machen. Und dann muss sein "Grätzer Rauchbier" lagern, je länger, desto besser schmeckt es auch.