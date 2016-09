Schnelles Internet braucht schnelle Leitungen. Doch gerade in Mitteldeutschland scheinen diese zu fehlen. Nirgendwo sonst in der Bundesrepublik ist die Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen schlechter als in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Doch wovon ist eigentlich die Rede, wenn von "schnellen Leitungen" gesprochen wird? Der Standard im globalen Datenverkehr sind Fasern aus Glas. LexiTV reist entlang dieser Datenleitungen und zeigt, wie sie funktionieren. Die Reise beginnt in Sachsen-Anhalt, wo die Landwirte dringend schnelles Internet für ihre modernen Betriebe brauchen. Von dort geht es weiter, bis tief unter die Meeresoberfläche, denn hier verlaufen die großen Datenströme der Welt: In gigantischen Unterseekabeln, die ganze Kontinente miteinander verbinden. Die Sendung zeigt nicht nur, wie diese Kabel auf hoher See aufgespürt und repariert, sondern auch wie ihre gläsernen Herzen in Jena hergestellt werden.