Mord mit 34 Messer- und Scherenstichen. In der aktuellen Folge rekonstruiert Peter Escher zusammen mit der Leipziger Polizei die Ermittlungen nach dem Tod einer 64-jährigen Frau. Sie wurde mit 34 Messer- und Scherenstichen getötet Der Tod einer Tagesmutter in der Leipziger Südvorstadt sorgt im Oktober 2013 für Aufsehen. Die 64-Jährige wird blutüberströmt in ihrer Wohnung gefunden. Die Obduktion ergibt, dass die Frau mit 34 Messer- und Scherenstichen getötet wurde. Die Tatwaffen werden gefunden. Obwohl diese abgewaschen wurden, können die Ermittler Spuren sichern. Die Polizei stellt fest, dass in der Wohnung Schmuck, Münzen und eine Playstation fehlen. Unter Verdacht gerät der Freund der Tochter. Gegen ihn liegt eine Anzeige des Opfers wegen Diebstahl vor. Er soll der Frau vor einigen Monaten mehrere Tausend Euro gestohlen haben. Ein entsprechendes Strafverfahren war wenige Tage vor dem Tod der Tagesmutter wieder aufgerollt worden. Im Mordfall bringen dann Indizien den Ermittlern einen sicheren Tatnachweis.