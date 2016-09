Herzklopfen bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" am 29. September 2016 um 20.15 Uhr im Ersten: Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen nimmt den menschlichen Puls unter die Lupe und lässt die Herzen der geladenen Promis höher schlagen - natürlich nur zu rein wissenschaftlichen Zwecken. Für Aufsehen sorgt Plus-Size-Model und Fotografin Silvana Denker. Sie hat mit "Bodylove" ein außergewöhnliches Projekt ins Leben gerufen: Menschen, die nicht dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, lassen sich nur in Unterwäsche bekleidet in der Berliner Fußgängerzone fotografieren. Mit dieser mutigen Aktion rufen sie dazu auf, den eigenen Körper mit all seinen Makeln so zu lieben, wie er ist. Heute gibt sie bei "Hirschhausens Quiz des Menschen" Einblicke in Silvana Denkers Arbeit. Außerdem Thema der Sendung: das große Volksleiden der Nation: Kopfschmerzen. Eckart von Hirschhausen durchleuchtet den bösen Brummschädel und hat erstaunliches Wissen dazu im Gepäck. Zum Ausgleich gibt es dann noch eine gute Dosis Entspannung, mit den besten Tipps und Trends rund ums Relaxen. Am 29. September spielen für den guten Zweck u.a. Komikerin Carolin Kebekus, Comedian Olaf Schubert, Nachrichtensprecherin Linda Zervakis und Schauspieler Ingo Naujoks, Moderator Marco Schreyl und Schauspielerin Jutta Speidel. "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit dem SR und "Ansager & Schnipselmann".