1. Geschichte: Wolfi freut sich! Er wird das Wochenende bei seinen Großeltern verbringen - und sein Cousin Willie wird auch da sein. Er hat Willie schon seit Jahren nicht gesehen und findet es toll, dass er endlich mal wieder mit ihm spielen kann. Als Wolfi bei Oma und Opa eintrifft, ist Willie allerdings ein schlaksiger Jugendlicher, der ständig nur müde ist und komische rote Punkte im Gesicht hat. Willie hat nicht mal Lust zum Fußballspielen. 2. Geschichte: Wolfi hat seiner Mama eine tolle Kette zum Muttertag gebastelt. Als sein Papa ihn von der Schule abholt, sieht er eine schöne, herzförmige Schachtel, die er seiner Mama auch noch schenken will. Sein Papa meint, dass sie zu teuer für ihn ist. Und tatsächlich: Wolfis Spar-Rakete gibt nicht genug her. Was nun? 3. Geschichte: In der Schule werden alle möglichen Streiche gespielt: Siggi legt ein Stück alten Käse auf den Stuhl von Frau Eule - und glaubt, dass niemand herausfindet, dass er es war. Da er sich schon mehrmals solche Scherze erlaubt hat, wird er nun jedes Mal verdächtigt, wenn irgendetwas Komisches passiert. Auch Wolfi ist mit dabei, wenn Beschuldigungen ausgesprochen werden. Dann merkt er aber, wie schlimm es ist, wenn man zu Unrecht Schuld für etwas bekommt.