Nachdem ein Polizist des 99. Reviers geheime Informationen zu noch laufenden Ermittlungen an das Verbrecherdezernat weitergegeben hat, soll Lieutenant Miller von der Internen Ermittlung das Revier genauer unter die Lupe nehmen und den Maulwurf finden. Holts Laune ist endgültig am Tiefpunkt angelangt, als ihm dann auch noch Deputy Chief Wuntch einen Besuch abstattet, um ihm unter die Nase zu reiben, wie schlecht er sein Revier im Griff hat. Als Jake von dem ganzen Trubel mitbekommt, wird er plötzlich ganz nervös, denn er hat das ein oder andere Mal Akten mit nach Hause genommen, damit er nach Feierabend noch weiterarbeiten kann. Um nicht fälschlicherweise für den Maulwurf gehalten zu werden, möchte er diese unverzüglich zurück ins Revier bringen und bittet Amy, ihn zu fahren. Da Jake auch noch eine Kiste mit Akten in seiner alten Wohnung hat, in der mittlerweile Gina lebt, machen Amy und Jake noch einen kurzen Abstecher dorthin. Sie trauen ihren Augen nicht, als sie Gina und Charles beim Sex erwischen. Gina ist dies so peinlich, dass sie ihre heimliche Affäre mit Charles sofort beendet. Allerdings dauert es nicht lange, bis sie ihre Entscheidung wieder bereut. Jake gelingt es zwar, alle Akten zusammenzusuchen, allerdings erwischt Miller ihn dabei, wie er sie zurücklegt und suspendiert ihn. Jake weiß, dass ihm nur noch eine Nacht bleibt, um den wahren Maulwurf zu überführen...