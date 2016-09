Anfang der 1980er findet die Polizei in einer Kleinstadt in Massachusetts die Leiche einer ermordeten Frau. Der polizeibekannte Kenny Waters wird von mehreren Zeugen schwer belastet und für das Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er seine Unschuld beteuert. Als der Berufungsantrag scheitert und Kenny hinter Gittern einen Selbstmordversuch verübt, gibt Betty Anne ihrem Bruder ein unglaubliches Versprechen: Sie wird Jura studieren, Rechtsanwältin werden und seinen Fall neu aufrollen! In diesem Justizdrama nach einer wahren Begebenheit setzt die Oscar-Preisträgerin Hilary Swank als aufopferungsvolle Frau Himmel und Hölle in Bewegung, um die Unschuld ihres Bruders zu beweisen. Rollen und Darsteller: Betty Anne Waters ----- Hilary Swank Kenny Waters ----- Sam Rockwell Abra Rice ----- Minnie Driver Roseanna Perry ----- Juliette Lewis Nancy Taylor ----- Melissa Leo Barry Scheck ----- Peter Gallagher Elisabeth Waters ----- Karen Young u. a. Buch: Pamela Gray Regie: Tony Goldwyn Anfang der 1980er findet die Polizei in einer Kleinstadt in Massachusetts die Leiche einer ermordeten Frau. Der polizeibekannte Kenny Waters wird von mehreren Zeugen schwer belastet und für das Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er seine Unschuld beteuert. Anfang der Achtziger findet die Polizei in einer Kleinstadt in Massachusetts die Leiche einer ermordeten Frau. Der polizeibekannte Kenny Waters wird von mehreren Zeugen schwer belastet und für das Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er seine Unschuld beteuert. Als der Berufungsantrag scheitert und Kenny hinter Gittern einen Selbstmordversuch verübt, gibt Betty Anne ihrem Bruder ein unglaubliches Versprechen: Sie wird Jura studieren, Rechtsanwältin werden und seinen Fall neu aufrollen! - Justizdrama nach einer wahren Begebenheit mit Hilary Swank in der Hauptrolle.