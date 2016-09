Mielitzer treibt seinen Plan voran, Sydney für sich zu gewinnen, und spielt Tina wieder an Mathis heran. Vicky soll Sydney unterdessen von Mathis fernhalten. Der Plan scheint aufzugehen: Durch Tinas Auftauchen in Lüneburg fragt sich Sydney, ob es nicht besser ist, einer Aussprache mit Mathis aus dem Weg zu gehen, um keine alten Wunden aufzureißen. Dennis hat wegen seiner starken Rückenschmerzen Angst, die medizinische Untersuchung nicht zu bestehen und verschweigt Britta seine gesundheitlichen Probleme. Als Mathis ihn bei der Feuerwehr willkommen heißt, gerät Dennis in Entscheidungsnot. Soll er Mathis die Wahrheit sagen und damit seine Ausbildung aufs Spiel setzen? Vicky erreicht ein Etappenziel in ihrem Werben um Thomas, als der sie aus Dankbarkeit zum Essen einlädt. Kim hingegen traut sich nicht, einen Schritt zur Eroberung Patricks zu machen. Erika, Hannes und Hajo geben alles, um bei dem Vereinswettbewerb mit dem Fest in der goldenen Scholle zu punkten. Außerdem verbringen sie als "WG-Probe" zu dritt die Nacht unter einem gemeinsamen Dach.