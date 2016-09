Scrubs - Die Anfänger Heute | ORF 1 | 14:15 - 14:35 Uhr | Comedyserie Infos

Jordan ist sich sicher, dass J.D. der perfekte Pate für ihre Tochter ist. Dr. Cox ist da allerdings völlig anderer Meinung und gibt nicht auf, den Kollegen in ein schlechtes Licht zu rücken. J.D. erkennt, dass er für Kim und das ungeborene Baby da sein will. Er bittet sie, es erneut mit ihm zu versuchen... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Meine Zukunft Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2007 Regie: Linda Mendoza Folge: 22 FSK: 6 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Dr. Elliot Reid Sarah Chalke Dr. Christopher Turk Donald Faison Dr. Bob Kelso Ken Jenkins Dr. Perry Cox John C. McGinley Carla Espinosa Judy Reyes