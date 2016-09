Cornelia Funke: Drachenreiter - Die Feder eines Greifs Wer traut sich, auf einem Drachen zu reiten? Ein verwitweter Pegasus, der seine Fohlen retten will. Streit und Krieg zwischen mythischen Greifen, Trollen, Homunculi und Ratten. Ein Drachenreiter, der aus einem Asyl für Fabelwesen aufbrechen muss, um eine goldene Feder aufzutreiben - ganz schön viel Welt- und Literaturgeschichte in einem Jugendbuch. Das kann nur eine: Cornelia Funke, die ehemalige Grafikerin, die irgendwann beschlossen hat, Bücher zu schreiben, die sie als Jugendliche vermisst hat. Vor fast 20 Jahren schrieb die Autorin der Tintenherz-Trilogie, der Gespensterjäger und der gerade erscheinenden "Reckless"-Saga einen Roman um einen Drachenreiter. Natürlich ein Welterfolg (bei dem sie gerade der Verfilmung zugestimmt hat). Jetzt erscheint der zweite Band - wieder ein Ritt durch die Weltkulturen und 5000 Jahre Menschheitsgeschichte, dargeboten in einem quirligen Action und Slapstick-Tempo. Denis Scheck trifft Cornelia Funke, die vor 20 Jahren nach Los Angeles zog, in Hamburg, der früheren Heimatstadt, wo sie das neue Buch während eines echten Drachenfests vorstellt. Er befragt sie zum neuen Buch - und hat sie als Gast in der Rubrik "Mein Leben in drei Büchern" - dem Gespräch über Lesestoff, der einen fürs Leben prägt.