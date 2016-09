2. Spieltag: FC Schalke 04 — FC Salzburg. Man könnte ein bisschen Mitleid mit den Salzburgern haben. Zum neunten Mal in Folge sind die Österreicher an der Qualifikation zur Champions League gescheitert. In der Europa League kann der finanzstarke Klub auch noch keine Erfolge vorweisen. Das Höchste der Gefühle war das Erreichen des Achtelfinals 2013/14. Dort scheiterte Salzburg aber am FC Basel. Schalke schaffte es nur eine Runde weiter. 2012 war im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao aber Schluss.