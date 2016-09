Die Koffer sind gepackt: Für Frank, Claudia und ihren 17-jährigen Sohn geht es nach Toronto, ein berufliches Fiasko zwingt die Familie zum Neuanfang. Doch plötzlich steht Franks Jugendliebe Romy vor der Tür. Ewige Liebe schwor Frank vor 24 Jahren. Und ewige Liebe fordert Romy jetzt auch ein. Eine Forderung, die alle Beteiligten an ihre Grenzen stoßen lässt und ihre dunkelsten Seiten offenbart. "Die Frau von früher" ist eines der meistgespielten Stücke des deutschen Gegenwartsdramatikers Roland Schimmelpfennig. Das Stück ist ein raffiniertes Spiel mit Wirklichkeits- und Möglichkeitsformen. In Wiederholungsschleifen, Vor- und Rückblenden bricht nicht nur die Zeit, sondern ein ganzes Familiengefüge auseinander. Dass Frank seit 19 Jahren mit Claudia verheiratet ist, beeindruckt Romy nicht. Sie ist der festen Überzeugung, dass Frank sie nicht vergessen hat und fordert von ihm die Auslöschung seiner gesamten Zeit mit Claudia und ihrem gemeinsamen Sohn ein. Durch Romys Beharrlichkeit verliert die Gegenwart immer mehr Substanz, bis am Ende nicht nur die Vergangenheit ausgelöscht ist. Der zuerst scheinbar klar gegliederte zeitliche Rahmen entgeht durch diese Ungereimtheiten immer mehr der Logik der Protagonisten, wodurch sie allen Halt verlieren und in ihr dramatisches Schicksal schlittern.