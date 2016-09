Inga (Doppelrolle: Anna Maria Mühe) ist bei den Großeltern in der DDR aufgewachsen. Sie glaubt, ihre Mutter sei ertrunken, der Vater ist ihr unbekannt. Dann taucht Robert (Ulrich Matthes) auf und behauptet, ihre Mutter sei einst in den Westen geflohen. Inga will die Wahrheit herausfinden.