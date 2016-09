Rote Felsen und Kängurus im Abendlicht, so glaubt man, Australien zu kennen. Den meisten verborgen bleibt der vielleicht geheimnisvollste Teil des fünften Kontinents: Der tropische Regenwald im Nordosten des Landes ist Heimat von Kängurus, die auf Bäumen herumklettern. In den Sümpfen lauern die größten Krokodile der Erde auf unvorsichtige Beute. Verborgen im Dschungel leben schräge Paradiesvögel und der Kasuar, ein Riesenvogel wie aus der Urzeit! Down Under ist ein Kontinent voller Naturwunder! Sobald der Helmkasuar erscheint, sollte man sich besser in Acht nehmen, denn sein kräftiger Schnabel und die scharfen Krallen sind tödliche Waffen. Er kann die Größe eines Menschen erreichen, hat glänzend schwarzes Gefieder und einen leuchtend blauen Hals. Fliegen kann er aber nicht. Das wäre bei seiner Größe im dichten Dschungel auch eher nachteilig. Lieber schreitet der seltene Vogel über den Urwaldboden, ständig auf der Suche nach Früchten. Kasuare wagen sich kaum in offenes Gelände, doch die Filmaufnahmen beweisen, dass sie manchmal sogar einen Spaziergang am Strand machen! Gut versteckt im Wald sind die Kasuarküken geschlüpft. Brüten und die Versorgung des Nachwuchses ist beim Kasuar reine Männersache. Die gestreiften Küken ähneln eher Frischlingen als ihren Eltern, so sind sie im Wald perfekt getarnt. Fast ein Jahr lang kümmert sich der Vater um die Kleinen. Der Nordosten Australiens ist das Revier der größten Krokodile der Welt. "Salties", wie Leistenkrokodile hier genannt werden, bewohnen nicht nur Mangrovensümpfe, sondern überleben auch im Salzwasser des offenen Ozeans. Zwar können die bis zu sechs Meter langen Reptilien monatelang hungern, doch wenn sie einmal zupacken, geht alles blitzschnell! Erst die Aufnahme mit Superzeitlupenkamera enthüllt, was beim Angriff tatsächlich passiert. Weniger bedrohlich ist ein plüschiger Bewohner der Tropenwaldwipfel: das Baumkänguru. Statt über die offenen Weiten Australiens zu hüpfen, klettern sie im Regenwald von Ast zu Ast. Ein ein spezieller Anblick, denn obwohl Baumkängurus im Grunde geschickte Kletterer sind, sehen sie dabei nicht besonders elegant aus. Auch Baumkängurus haben einen Beutel, in dem sie ihren Nachwuchs mit sich herumtragen. Erst nach einigen Monaten wagt sich das Jungtier erstmals ganz aus dem Beutel heraus, seine ersten Schritte sind gleich ein Klettertraining in luftiger Höhe. Drei Jahre lang dauerten die Dreharbeiten der Reihe "Australien". Die Emmy-nominierten Tierfilmer Thoralf Grospitz und Jens Westphalen setzten spezielle Makro- und Superzeitlupen-HD-Kameras ein, um die Tierwelt von Down Under zu porträtieren.