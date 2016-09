Tennisballgroße Hagelkörner, Hochwasser und Orkane: Der Klimawandel verursacht wohl immer häufiger verheerende Unwetter. Sie zerstören unsere Städte, Straßen und Häuser. Während sich Umweltexperten aus aller Welt auf dem Klimagipfel in Paris um Lösungen bemühten, handeln Architekten und Bauplaner viel pragmatischer. LexiTV schaut ihnen über die Schulter und entdeckt erstaunliche Konstruktionen: Gebäude, die bei Überschwemmungen zum Hausboot werden oder Wohnblöcke, die bei Wirbelstürmen in einem Erdloch versinken. Auch in Mitteldeutschland bietet man den Naturgewalten schon sehr konkret Paroli: Mit einem "Rundhaus" gegen Sturm und Flut oder einem Garagentor, das dem nächsten Hochwasser standhält.