Gleich zwei Meldungen schlagen ein wie eine Bombe: Irmi möchte das sanierungsbedürftige Hotel am Viktualienmarkt aufgeben und Sandra hat einen Job in Hamburg angeboten bekommen. Xaver und Felix sind entsetzt und wissen nicht, wie sie mit diesen Nachrichten umgehen sollen. Auf dem Weg zum Revier wird Xaver von einem Passanten, Karl Fröhlich, angehalten: Er habe Fundsachen, die er gerne bei der Polizei abgeben möchte. Eben erst informiert, erscheint der Besitzer Karl-Heinz Wandel mit seiner Sekretärin auf dem Revier und behauptet, dass ihm die Sachen gestohlen worden seien. Nun steht Aussage gegen Aussage. Und vor den Augen der Polizisten wird eine merkwürdige Beziehungskonstellation zwischen den drei Beteiligten sichtbar. Währenddessen wird Felix zu einem Einsatz in eine Arztpraxis gerufen. Die junge Frau Kraft ist dort durchgedreht und bedroht die Ärztin mit einem Skalpell. Es stellt sich heraus, dass Frau Kraft der Ärztin Betrug bei einem Vaterschaftstest vorwirft. Ihr Lebensgefährte ist laut dem Test unmöglich der Vater ihres gemeinsamen Kindes, was diesem sehr Recht zu sein scheint. Frau Kraft weiß es aber besser: Es gab und gibt keinen anderen! Felix schafft es, sie zu beruhigen und sie mit aufs Revier zu nehmen, um den Sachverhalt zu klären. Und tatsächlich: Frau Kraft hat Recht! Nur fand die Manipulation des Tests ganz anders statt, als sie vermutet hätte. Xaver und Felix versuchen auf ihre ganz eigene Weise, die Konflikte mit Irmi und Sandra zu regeln - und wachsen beide über sich selbst hinaus.