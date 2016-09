Die Renault Sport Trophy 2016 ist die zweite Saison der Tourenwagen-Serie aus der World Series by Renault. Die Saison startet am 16. April auf der Ciudad del Motor de Aragón in Alcañiz (ESP) und endet am 23. Oktober auf dem Autódromo do Estoril in Portugal. Den Rennkalender komplettieren vier weitere Stationen auf dem Hungaroring, dem Silverstone Circuit, dem Nürburgring und in Le Mans auf dem Bugatti Circuit. Bei der Renault Sport Trophy kommt das Modell Renault Sport RS 01 zu Einsatz: Das Auto verfügt über 550 PS bei einem Gewicht von knapp 1.100kg. Über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit sind damit möglich. Zudem ist das schnittige, moderne und aerodynamische Design ein Markenzeichen des Rennautos. - 5. von 6 Saisonstationen