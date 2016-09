Seit dem Tod ihrer Mutter lebt die 13-jährige Pik (Sidonie von Krosigk), die eigentlich Pauline heißt, bei ihrer Oma Wischonka (Gudrun Okras). Die Großmutter betreibt eine Tierpension, die aufgrund der schlechten Zahlungsmoral ihrer Kunden vor dem finanziellen Ruin steht. Als auch noch das Futter ausgeht, macht Pik sich auf den Weg, um bei den Passagieren am Flughafen mit einer Gesangsdarbietung ein wenig Geld aufzutreiben. Sie bekommt dabei prompt Ärger mit der Polizei. Pik will sich davonstehlen, wird jedoch unfreiwillig Zeuge, wie der korrupte Polizist Kowatsch (Andreas Hoppe) Drogen aus der Asservatenkammer stielt. Auf der Flucht vor dem gesetzlosen Ordnungshüter gibt Pik sich spontan als französische Austauschschülerin aus und taucht bei der Operndiva Ida Königstein (Sonja Kirchberger) unter. Die exzentrische Sängerin lebt mit ihrem Gatten Herrmann (Heinrich Schafmeister) und ihrem Sohn Amadeus (Robin Becker) in einer üppigen Villa, deren Komfort Pik, die auf dem Rummelplatz groß wurde, die Sprache verschlägt. Als Kowatsch sie hier aufspürt, muss Pik flüchten und hat nun auch noch den verwöhnten Amadeus am Bein, den sie eigentlich furchtbar findet. Aber nur dank seiner Hilfe kann Pik schließlich eine Entführung vortäuschen, bei der Omas Brieftauben als geflügelte Geldboten der Polizei einige Rätsel aufgeben.