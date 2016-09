Hotel Heidelberg - Kommen und Gehen Heute | Bayern | 12:00 - 13:30 Uhr | TV-Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Wie aus heiterem Himmel bekommt Annette von Dr. Muthesius einen Heiratsantrag. Für sie gibt es keinen Zweifel: Ihr "Lieblingstherapeut" ist ein Mann fürs Leben! Freudig erzählt die Hotelchefin allen von ihrem Glück. Begeisterung kommt aber weder bei den Müttern noch bei Vater Günter auf. Und auch im Hotel läuft es nicht rund. Spontan lässt sich Annette Krame von Dr. Ingolf Muthesius zum Essen entführen. Dabei tischt er ihr nicht nur Spaghetti alle vongole auf, sondern auch eine ganz besondere Muschel: Darin befindet sich ein Verlobungsring! Begeistert erzählt die Hotelchefin ihrer Familie von diesem unerwarteten Heiratsantrag. Aber irgendwie kommt wenig Begeisterung auf. Mutter Hermine mag Ingolf zwar inzwischen, glaubt aber nicht an das dauerhafte Eheglück. Vater Günter reagiert sogar abweisend auf die Bitte, der Trauzeuge seiner Tochter zu sein. Und das Kennenlernen von Susanne Muthesius, ihrer Schwiegermutter in spe, macht Annette wenig Vorfreude. Dass Ingolf sie dabei nicht gegen zynische Kommentare seiner Mutter verteidigt, sorgt für den ersten Streit der Frischverliebten. Auch im Hotel braut sich einiges zusammen: Durch den berühmten Wunderheiler Frank Jonas, zu Gast auf Einladung der esoterischen Seniorchefin, gerät das Haus aus den Fugen. Auch mit Altrocker Dave, einem Bekannten von Hermine aus ihrer bewegten Zeit als Groupie, muss sich Annette auseinandersetzen. Ausgerechnet jetzt zeigt sich für die alleinerziehende Annette, dass ihr 17-jähriger Sohn Jeremy flügge wird. Zusammen mit seiner Flamme Tatjana möchte er nach Paris - und das sofort! Original-Titel: Hotel Heidelberg Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Komödie, D 2016 Regie: Michael Rowitz FSK: 6 Schauspieler: Hermine Kramer Hannelore Hoger Annette Kramer Ulrike C. Tscharre Ingolf Muthesius Christoph Maria Herbst Günter Kramer Rüdiger Vogler Jeremy Kramer David Nolden Stefan Kramer Stephan Grossmann