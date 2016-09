My One and Only - Auf der Suche nach Mr. Right Heute | RBB | 22:45 - 00:25 Uhr | Tragikomödie Infos

Mehr Termine Inhalt New York, 1953: Nachdem Ann Devereaux ihren selbstgefälligen Gatten, den Bandleader Dan, einmal mehr mit einer anderen Frau erwischt hat, platzt ihr endgültig der Kragen: Sie verlässt den unverbesserlichen Schwerenöter und nimmt die beiden Söhne George und Robbie mit sich. Ann hat zwar kaum Geld und keine Aussicht auf einen Job, doch die resolute Südstaatenschönheit ist überzeugt, binnen kurzer Zeit den richtigen Mann für sich und ihre Jungen zu finden. In einem blauen Cadillac starten sie frohgemut in eine vermeintlich bessere Zukunft. Aber was als hoffnungsvolles Abenteuer beginnt, gerät immer mehr zu einer rastlosen Suche. Das Trio tingelt von einer Provinzmetropole zur nächsten. Schon bald muss Ann erkennen, dass ihr mädchenhafter Charme vor allem Schürzenjäger und schräge Vögel anlockt. Trotzdem denkt sie gar nicht daran, aufzugeben oder gar zu Dan zurückzukehren. Mit schlecht bezahlten Jobs hält sie sich und ihre Söhne über Wasser. Robbie, der ältere von ihnen mit sarkastischer Veranlagung und Schauspielambitionen, und sein kleiner Bruder George haben zunehmend genug vom unsteten Leben an wechselnden Wohnorten. Zudem sucht die glamouröse Ann zwar einen passenden Ersatzvater, scheint sich aber nicht wirklich für die Wünsche und Sorgen ihrer Söhne zu interessieren. Erst allmählich gelingt es George, hinter ihrer narzisstischen Fassade eine Frau zu erblicken, die auf ihre ganz eigene Art eine wunderbare Mutter ist. Original-Titel: My One and Only Laufzeit: 100 Minuten Genre: Tragikomödie, USA 2009 Regie: Richard Loncraine FSK: 12 Schauspieler: Anne Devereaux Renée Zellweger Dan Devereaux Kevin Bacon George Devereaux Logan Lerman Robbie Mark Rendall Bud Nick Stahl Col. Harlan Williams Chris Noth